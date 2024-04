Omicidio madre del Tik Toker - in aula il compagno dell’accusata

La Cassazione ha confermato la condanna per Giulia Stanganini , accusata di aver ucciso a Genova il figlio di tre anni e la madre

Pisa, 18 aprile 2024 – Abbracciati per gran parte dell’udienza. "Uniti", come hanno ribadito anche loro in aula. I figli della dottoressa Barbara Capovani raccontano del loro rapporto con la mamma. ...