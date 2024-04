Olimpiadi Parigi 2024 - Gianmarco Tamberi | Sto vivendo un sogno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 aprile 2024)sarà, insieme ad Arianna Erigo, uno dei due portabandiera dell’Italia nella cerimonia d’apertura delledi. Un’emozione incredibile per il saltatore in alto che in questi anni ha vinto tutto, che aggiunge così un meraviglioso riconoscimento a una carriera straordinaria.: Arianna Errigo esaranno i portabandiera dell’Italia! Intercettato dall’ANSA, il marchigiano classe 1992 ha detto: “Quest’oggi non potevo ricevere notizia più bella, rappresentare la spedizione italiana ai Giochi dimi riempie d’orgoglio. Riconosco che non sono sempre riuscito a rappresentare ogni singolo italiano in questi ...