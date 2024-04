Olimpiadi Parigi 2024 | Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi saranno i portabandiera dell’Italia!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 aprile 2024) La notizia ha i crismi dell’ufficialità.della squadra italiana alledi. Lo ha annunciato il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, nel corso del Consiglio Nazionale del CONI. Nomi che già erano stati preannunciati sui vari organi di stampa e hanno trovato una conferma., pluricampionessa della scherma, oro nel fioretto a squadre e argento individuale a Londra 2012, bronzo a squadre a Tokyo 2020 e mamma dei gemelli Mirea e Stefano, riceve il testimone ideale nella disciplina in pedana da Valentina Vezzali, ricordando Londra 2012. Un modo per dare lustro a una specialità importante per la storia dello sport italiano. ...