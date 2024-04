Olimpiadi Italia | Arianna Errico fioretto e Gianmarco Tamberi salto in alto portabandiera azzurri

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 22 aprile 2024) In passato altri due marchigiani, e precisamente jesini, Giovanna Trillini (Atlanta 1996) e Valentina Vezzali (Londra 2012) sono state portabandiere azzurre VALLESINA, 22 aprile 2024 – La Giunta del Coni ha deciso che i duenella cerimonia d’apertura delledi Parigi 2024 in programma il 26 luglio prossimo saranno(successi olimpici: argento individuale Londra 2012, oro a squadree Londra 2012, bronzo a squadre Tokio 2021) e(successi olimpici: oro a Tokio 2021). “Sto vivendo un sogno” il commento a caldo dell’atleta anconetano, soecialitàin, che poi sul suo profilo facebook ha dettagliatamente scritto: “Quest’oggi non potevo ricevere notizia ...