Oldrati Group conferma la sua presenza alla 5ª edizione di IVS 2024

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 22 aprile 2024) Villongo. IVS-Industrial Valve Summit a Bergamo Exhibition Center, rappresenta una delle più importanti fiere internazionali dedicate nel settore delle tecnologie delle valvole e del controllo di flusso, e si preannuncia come il prossimo appuntamento nell’agenda di. In uno stand moderno e minimale – Padiglione B, Stand 144 – nelle giornate del 15 e del 16 maggio – il Grupposi prepara a mettere in luce tutte le proprie competenze nell’affrontare un mercato in continua crescita con articoli tecnici caratterizzati dall’alto contenuto tecnologico. Durante IVSpresenterà i suoi più recenti progressi che lo hanno reso pronto ad affrontare le sfide delle Applicazioni legate all’Idrogeno e alle soluzioni di tenuta per le fasi Upstream, Midstream e Downstream nel settore Oil ...