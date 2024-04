Oggi 22 aprile è la Giornata della Terra | perché si festeggia e qual è l’obiettivo di quest’anno

Il maltempo rovina i programmi per il 25 aprile, sarà una settimana dal ‘sapore invernale’ - Le previsioni meteo non promettono nulla di buono per il ponte del 25 aprile. Attese piogge e temperature che non rispecchiano la primavera ormai inoltrata.leccenews24

NEVE a fine aprile: quando il meteo stupisce - LEGGI ANCHE Meteo: weekend invernale, ma il peggio arriverà dopo. Grandine anche di grosse dimensioni INVERNO tardivo: impatto sul METEO di Maggio Analisi delle anomalie meteo nel mese di aprile Il me ...meteogiornale

Nevicate di aprile sorprendono l'Italia - La situazione meteorologica in Italia ha subito un cambiamento radicale rispetto a una settimana fa. La neve, che ha iniziato a cadere abbondantemente, dovrebbe continuare nei prossimi giorni. Questo ...informazione