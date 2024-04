Obbligo di dimora per un pistoiese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 aprile 2024) Avevano organizzato una serata di "degustazione" di vari tipi di droga, in un B&B di Montelupo, quando due dei ’promoter’ della serata – un 45enne di Montale e un 22enne di Firenze – sono stati arrestati, a seguito della complessa operazione per spaccio nel triangolo Firenze-Prato-Pistoia effettuata dalla Squadra Mobile pratese, di cui vi abbiamo raccontato nell’edizione di ieri. Per i due, il pm Lorenzo Gestri ha richiesto l’applicazione della custodia cautelare in carcere stante la rilevante quantità di droga rinvenuta (sequestrati anche 16mila euro in contanti), le modalità delle attività ed i precedenti del(pregiudicato per reati specifici). All’esito dell’udienza per direttissima, il giudice Paola Belsito – in accoglimento delle richieste della difesa – ha disposto la liberazione degli stessi applicando misure non custodiali quali quella ...