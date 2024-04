Nuovo allenatore Milan - Ibrahimovic ha deciso sul prossimo tecnico

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 22 aprile 2024)haquale potrebbe essere ilrossonero per la stagione 2024/2025 Come riferito da Repubblica, in casacontinua il casting per quanto riguarda ilrossonero, colui che dovrà raccogliere l’eredità di Stefano Pioli, destinato all’addio a fine stagione nonostante un contratto fino al 2025. Carta bianca per, che tra