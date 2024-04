Nuova Ondata di Furti nei Quartieri Periferici | Un Colpo Riuscito e un Altro Fallito

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 22 aprile 2024) Teramo - La serie dinelle case deidi Cona e Gammarana continua a preoccupare i residenti. Recentemente, si è verificato un furtoa Cona e un tentativoa Gammarana. Nel primo caso, i ladri sono riusciti ad entrare in una casa al piano terra forzando una finestra e scavalcando il muro di recinzione. Una volta all'interno, hanno frugato tra cassetti e armadi, portando via gioielli e contanti per un valore complessivo di circa mille euro. È plausibile che i responsabili conoscessero la disposizione degli oggetti di valore all'interno dell'abitazione, suggerendo una pianificazione accurata del. Nella zona di Gammarana, invece, untentativo di furto è stato sventato. I ladri hanno forzato la porta d'ingresso di un ...