Non è tutto design quello che luccica

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 22 aprile 2024) La deriva è ciò che dovremmo evitare. La fuffa dovremmo bandirla. La sostanza dovremmo essere in grado di riconoscerla. E no, non è. Perché ti aspetti ad ogni Salone un “pezzo” nuovo, da ogni brand, da ogni azienda, da ognier, architetto, creativo. Ma non è umanamente possibile che ciò accada. Il processo creativo, la fase di studio, i prototipi, la messa in produzione. Come se bastassero dieci mesi di lavoro per lasciare il segno. La storia non ci ha insegnato nulla. Nel dicembre del 1961, Piero Manzoni sigillò 90 barattoli di latta, uguali a quelli utilizzati normalmente per la carne in scatola, ai quali applicò un'etichetta identificativa: «Merda d'artista». Voleva dire tante cose. Voleva dire che un artista affermato, nel nostro caso uner, uno dei mille mila che hanno messo la firma su un ...