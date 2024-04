Non ci sarà il nome di Elly Schlein nel simbolo del Pd per le Europee | “proposta divisiva”

(Di lunedì 22 aprile 2024) La segretaria del Partito democratico in una diretta sul suo profilo Instagram chiude all'ipotesi di mettere il suonelper l': "Proposta divisiva, non ci serve".

“E’ stato proposto di inserire il mio nome nel logo, si è aperta una bella discussione, ringrazio chi ha fatto questa proposta, ma penso che il contributo lo possa dare correndo accanto a loro, in ...

A Roma dal 24 al 28 aprile lo spettacolo "Anna dei miracoli" prodotto per la Lega del Filo d'Oro: ...famiglie e che crede che nessuna condizione sia così grave da non poter migliorare con un'educazione adeguata. Info e biglietti Dopo le date di Locarno e Asti, lo spettacolo 'Anna Dei Miracoli' sarà ...

Gerry Scotti tornerà nel 2025 con Lo Show dei Record Gli ascolti non convincono: ... "Colonna insostituibile" Dopo un'edizione così tiepida de Lo Show dei Record viene facile chiedersi: ma ci sarà un'altra edizione nel 2025 Al momento non ci sono conferme in tal senso, ma soltanto ...