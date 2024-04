Non all' archiviazione | Daniele al fianco della mamma di Venturelli

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 22 aprile 2024) “Questa settimana continueremo a fare insieme la battaglia contro l'del caso di Alessandro”: Eleonora, conduttrice di Storie italiane, annuncia durante la diretta aldalladel giovane Alessandro, scomparso da tempo. La giornalista di Rai1 si oppone all'. “Continueremo a opporci a questa”, ribadisce nel corsotrasmissione mostrando la maglia con il volto del ragazzo., 24 anni all'epocascomparsa, ha fatto perdere le proprie tracce. E' scomparso da Sassuolo, in provincia di Modena, il 5 dicembre del 2020. Ricerche su ricerche. Segnalazioni e presunti avvistamenti, ma di lui non si sa più nulla. La sua scomparsa aumenta la ...