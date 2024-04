Nola - gestione illecita dei rifiuti | denunciato il titolare di un’autofficina

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri forestale del Nucleo di Roccaraidel Gruppo Carabinieri Forestale di Napoli, unitamente alla Stazione Carabinieri dihanno effettuato un controllo pressonel comune di. Al termine dell'ispezione, i militari hanno accertato che ildell'autofficina, un uomo 40enne residente a San Felice a Cancello, non avrebbe gestito correttamente iprodotti dalla sua attività. In particolare, i Carabinieri hanno contestato che all'interno di un locale dell'autofficina erano accumulatipericolosi e non pericolosi. Tutti isono stati sequestrati penalmente e per essere successivamente avviati correttamente allo smaltimento.