Noi - maestri artigiani ambasciatori di stile nel mondo

(Di lunedì 22 aprile 2024) FILIPPO BERTO, 47 ANNI (nella foto), dirige oggi l’azienda Berto, marchio di arredamento contemporaneo di Meda, Brianza, cuore produttivo manifatturiero del settore, dopo aver trasformato in un marchio riconosciuto del design italiano quella che era la bottega artigiana fondata nel 1974 dal padre e dallo zio, specializzata nella produzione conto terzi. Che patrimonio di competenze ha ereditato e come lo ha trasformato in una fiorente impresa italiana che guarda al futuro? "Il valore di tutto ciò che viene realizzato in Berto oggi è in grandissima parte frutto del lavoro dei due fondatori, i fratelli Berto, Fioravante e Carlo, mio padre e mio zio. E non parliamo di fatturati, ma di conoscenza, di dedizione, di amore per il lavoro. Su questi pilastri ho costruito una realtà nuova nel mio settore, con l’obiettivo di valorizzare tutti gli sforzi compiuti dalla prima generazione per ...