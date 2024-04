No - non esiste un’app che vi dirà come sarà vostro figlio | il parare dell’esperto

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 22 aprile 2024) Online impazzano le app che generano immagini disaranno i propri figli. Le immagini create dall'Intelligenza Artificiale, pur non tenendo conto della genetica sono in grado di creare immagini molto simili alla realtà, per il genetista Paolo Gasparini, questo è solo un caso, la genetica è troppo complessa e imprevedibile perché un algoritmo possa decretare il volto del nascituro.