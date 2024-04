No al nome di Elly Schlein sul simbolo del Pd - Bersani | Scelta saggia

Si è concluso il deposito dei contrassegni per le Elezioni europee che si terranno l’8 e il 9 giugno. Il numero di contrassegni depositati è stato di 42, leggermente in calo rispetto di 49 delle scorse europee. Poche le sorprese rispetto alla vigilia, ma diverse novità rispetto alle ultime tornate elettorali. Nel corso di tutto il deposito ha tenuto banco la questione del nome della segretaria Elly Schlein da inserire nel contrassegno ... (tpi)

La leader del Pd ci ripensa, e dopo una direzione molto dura, annuncia sui suoi social che non metterà il suo nome nel simbolo del Pd per le Europee 2024, come invece proponeva il documento portato ieri al parlamentino democrat: “Se è una idea che divide più che unire – ha detto Elly Schlein – non ho problemi a tirarla indietro. Ringrazio chi ha fatto questa proposta, ma penso che il contributo lo possa dare correndo accanto a loro, in ... (open.online)

