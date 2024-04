Nicola Coughlan è come Penelope | sul red carpet sceglie il corsetto golden

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 22 aprile 2024) In attesa della terza stagione di Bridgerton,è riapparsa sul rede ha indossato un look costum che rende omaggio alla sua. I corsetti torneranno di moda? Spesso la finzione contagia la realtà ed è difficile distinguere quale delle due abbia la meglio. Nel caso di, però, è chiaro che il suo ultimo look da redabbia tratto spunto proprio dall’atmosfera Regency di Bridgerton. Ilin oro non mente ed è la chiara testimonianza che l’attrice sia stata contagiata dal lussuoso contesto dell’acclamata serie televisiva in arrivo su Netflix con un’attesissima terza stagione. Crediti: Ansa – VelvetMagIl prossimo ciclo di episodi vedrà l’attrice al centro della scena.annunciato ...