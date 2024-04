Neve e maltempo in Toscana Coldiretti lancia l’allarme | Rischiamo di perdere il raccolto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 aprile 2024) Firenze, 22 aprile 2024 –e grandine sui vigneti già in pieno risveglio e sui prati pronti per essere falciati, mentre gli apicoltori, a causa del freddo, sono costretti alla nutrizione di soccorso per scongiurare la morte delle api.: “Le gelate tardive che rischiano di compromettere i prossimi raccolti”. Questa è la situazione in cui versa la, a causa della perturbazione che sta colpendo tutta la regione con, gelo, pioggia e temporali. Le temperature estive e ben superiori alla media stagionale delle scorse settimane hanno accelerato il germogliamento delle piante e la nascita dei primi frutti che ora si trovano in una fase molto delicata della loro crescita. Il brusco calo della condizione termica rischia infatti di ‘bruciare’ i fiori ...