freddo artico e neve per il ponte del 25 aprile . Dopo il caldo estivo dello scorso weekend arriva una fase simil-invernale. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iL meteo .it, prevede... (ilmessaggero)

Meteo , le previsioni in Veneto e Fvg. Temeprature in deciso calo, con una nuova ondata di Freddo che si farà sentire a Nordest. Per i prossimi giorni e per il ponte del 25 aprile il termometro... (ilgazzettino)

Tre giorni di freddo e Neve fin quasi in pianura - (ANSA) - ROMA, 22 APR - Tre giorni con caratteristiche tipicamente invernali: farà freddo e nevicherà fin quasi in pianura. Sono queste in sintesi le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito www ...gazzettadiparma

Altro che primavera: nel Bresciano ha nevicato a quote basse - Così scrivono gli esperti di Meteopassione.com: “Torna la Neve in montagna, a quote piuttosto basse ... La situazione dovrebbe poi stabilizzarsi in avvicinamento al 25 aprile. “La giornata del 25 – ...bresciatoday

Neve ad aprile, fiocchi bianchi anche in Lombardia: dove e quando - Oggi, lunedì 22 aprile, cielo molto nuvoloso o coperto con deboli piogge e locali rovesci. Neve sulle Alpi fino a 800-1000 metri. A tratti ventilato da est sulla pianura. Freddo per il periodo con ...ilgiorno