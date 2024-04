Nessuno vuole il potere

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 22 aprile 2024) Nell’editoriale di apertura di K, la rivista letteraria de Linkiesta, la scrittrice siciliana racconta di quella volta in cui una trasmissione le chiese di modificare un monologo per la televisione. E lei rifiutò. K –si troverà dal 26 aprile nelle migliori librerie d’Italia, ma si può acquistare già ora sullo store de Linkiesta. Non era mai successo: alla parola “” molti fra le scrittrici e gli scrittori invitati a partecipare a questo numero hanno scosso la testa ed espresso dubbi.? In che senso?? Ma perché? Non era mai successo nemmeno a me, li chiamavo per proporre l’invito e mi giustificavo:sì, ma da declinare in ogni senso possibile, siamo sempre quella rivista letteraria per la quale potete deformare la parola come preferite., anche come ...