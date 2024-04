(Di lunedì 22 aprile 2024) Nuova vita per il San Giovanni Evangelista di: isono stati riaperti nei giorni scorsi. E dalla Regione Lazio rassicurano: "Per noi è una".

Nell’ospedale di Tivoli dopo l’incendio riaprono i primi reparti: “Ora priorità al Pronto Soccorso” - Nefrologia, Medicina e Psichiatrico di diagnosi e cura, Radiologia, Immunoematologia e Medicina trasfusionale: sono questi i primi reparti riaperti al San Giovanni Evangelista di Tivoli, l'ospedale di ...fanpage

Cronaca meteo diretta - Liguria. Neve Nell'entroterra: Santo Stefano D'Aveto imbiancata - Video - CRONACA, Santo Stefano D'Aveto si è svegliata imbiancata dopo le nevicate della notte. Sul paese dell'entroterra ligure, a 1000 metri sul livello del mare, continua a fioccare. Per tutti i dettagli ...3bmeteo

Intrappolato Nell'auto in fiamme dopo l'incidente in autostrada, sconosciuti si fermano e rischiano la vita per salvarlo - Quando ha visto quell'auto in fiamme sull'autostrada non ci ha pensato due volte: «Ho pensato che quella persona intrappolata avrei potuto essere io». Così ha accostato ...leggo