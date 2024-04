Nelle grandi città italiane cresce l’interesse per la mobilità condivisa

(Di lunedì 22 aprile 2024) (Adnkronos) – Gli italiani sono pronti ad abbandonare la proprietà dell’auto per affidarsi a soluzioni innovative di condivisione? A questa domanda sullacittadina si è proposta di dare risposte puntuali la nuova instant survey “Auto privata o?”, condotta da Areté. L’88% del campione intervistato possiede una vettura, acquistata in un’unica soluzione (50% dei

Vivere a un’ora da Milano: quanto costa affittare una casa da 120 mq in provincia - Il costo degli affitti Nelle grandi città, in particolare a Milano, continua a crescere. Affrontare la spesa mensile per la casa è diventato per molti un impegno troppo gravoso. Una delle alternative, ...idealista

Cosa vedere a Neive, Nelle splendide Langhe - Immerso tra le colline e i vigneti della Langhe, in provincia di Cuneo, sorge un antico e suggestivo borgo: Neive. Scoprite cosa vedere qui!viaggiamo