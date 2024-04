Nave russa in fiamme a Sebastopoli | caos in Crimea

Attacco ucraino a Sebastopoli : nave russa colpita da un missile - VIDEO Il vascello è la "Kommuna", in servizio nella flotta della Federazione dal 1915. Non è chiaro quale sia la portata dei danni, ma la nave non sembra essere affondata. Secondo il governatore russo ...

Nave russa con missili ipersonici nel Mediterraneo - “è guerra psicologica”. Lo spettro dei sommergibili nucleari Roma, 15 aprile 2024 – Ma cosa significa per l’Italia il “lungo viaggio” della Nave russa ‘Maresciallo Shaposhnikov’ della Flotta del Pacifico, entrata nel Mediterraneo con tanto di comunicato ...

Nave russa con missili ipersonici nel Mar Mediterraneo per esercitazione Roma, 14 aprile 2024 - Non solo il lancio di razzi dall'Iran contro Israele e i raid su Gaza. I venti di guerra soffiano forte anche sul Vecchio Continente con il conflitto Russia-Ucraina e il ...

Ucraina - Zelensky allontana i negoziati : “Putin è un animale - non possiamo fidarci”. Le forze di Kiev attaccano una nave russa a Kaliningrad “Putin capisce solo il potere. Si sente come un animale: se non puoi difenderti, distruggerà ancora di più. Il suo desiderio è conquistare tutta l’Ucraina“. Così, in un’intervista al quotidiano ...