(Di lunedì 22 aprile 2024) Roma, 22 apr. (askanews) –cruciale nelladell’area mediorientale, dove lagioca un ruolo decisivo. Una presenza che si è rafforzata in seguito al conflitto Israelo-palestinese e anche dopo i recenti attacchi tra Iran e Israele. Il Generale di Divisione Nicolaè Capo di Stato Maggiore dellaMission(NMI), una missione di consulenza e sviluppo delle capacità non di combattimento che assiste l’nella costruzione di forze armate e istituzioni di sicurezza più sostenibili, trasparenti, inclusive ed efficaci, combattere il terrorismo e prevenire il ritorno dell’Isis. La missione è stata autorizzata al Summitdi Bruxelles nel luglio 2018, a seguito di una richiesta del governo ...

Iran-Israele, l'escalation dal punto di vista di Teheran - “Fiducia” in questa vicenda è la parola chiave: chi nella Repubblica Islamica non si era mai fidato dell’Occidente ha dimostrato di aver avuto ragione; chi ci ...huffingtonpost

Erdogan atterrato a Baghdad, prima visita in Iraq in 13 anni - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e' atterrato a Baghdad in occasione della sua prima visita in Iraq negli ultimi 13 anni. Il primo ...notizie.tiscali

Nato in Iraq, Gen. Piasente: siamo qui per supportare stabilità Paese - Roma, 22 apr. (askanews) - Iraq Paese cruciale nella stabilità dell'area mediorientale, dove la Nato gioca un ruolo decisivo. Una presenza che ...notizie.tiscali