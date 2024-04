(Di lunedì 22 aprile 2024) Con la giunta e il consiglio comunale ormai nella fase ’disbrigo ultime pratiche’ Dario, sindaco uscente, può concentrare forze ed energie sul secondo tempo della sua carriera politica. Da Palazzo Vecchio a, volere degli elettori dem permettendo. Ieri il Nazareno ha sciolto le ultime riserve. Il sindaco correrà al centro. Con lui, nella disfida per una poltrona chic in Belgio, al centro, capolista la Schlein, seguita da Nicola Zingaretti, Camilla Laureti, Marco Tarquinio, Beatrice Covassi, Daniela Rondinelli, Matteo Ricci, Umberto Insolera, Alessia Morani, Marco Pacciotti, Antonio Mazzeo. E stato lo stessoad annunciare la discesa inattraverso i social. "È ufficiale,stato candidato dal Pd al Parlamento Europeo per le elezioni dell’8 e 9 giugno – le sue ...

Nardella, scommessa Bruxelles: "Sono in campo per le Europee". E Renzi (in stand by) attacca tutti - Il sindaco uscente ufficialmente in corsa per il Parlamento. L’annuncio sui social: "Sarò sempre tra le persone". Il leader di Italia Viva dalla Pergola: "Potrei non candidarmi, ci rifletteremo. La no ...lanazione