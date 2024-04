Napoli su Diomande dello Sporting - ma ha una clausola di 80 milioni Tmw

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 22 aprile 2024) Ilsta monitorando il difensoreLisbona Ousmane. Lo scrive Tuttomercatoweb.ha unadi 80Vent’anni della Costa d’Avorio, scrive il portale, è arrivato un anno e mezzo fa in Portogallo dal Midtjylland per 7,5, firmando fino al 2027 e con unarescissoria fissata a 80di euro. Il problema è che ora i biancoverdi non hanno bisogno di cedere il giocatore – avendo in rampa di lancio anche Gyokeres – e quindi non c’è l’intenzione di fare un’altra grande cessione. Sarà dunque difficile per ilentrare nella corsa, anche perché il centrale piace anche in Premier League, fra Tottenham e Liverpool. Un’altra strada porta a ...