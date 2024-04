Napoli su Diomande dello Sporting 80 milioni per il ‘Nuovo Koulibaly’

Il Napoli sta monitorando il difensore dello Sporting Lisbona Ousmane Diomande. Lo scrive Tuttomercatoweb. Diomande ha una clausola di 80 milioni Vent’anni della Costa d’Avorio, scrive il portale, è arrivato un anno e mezzo fa in Portogallo dal Midtjylland per 7,5 milioni, firmando fino al 2027 e con una clausola rescissoria fissata a 80 milioni di euro. Il problema è che ora i biancoverdi non hanno bisogno di cedere il giocatore – avendo in ... (ilnapolista)