Napoli Studentessa tedesca morta mentre era in bici | investita da un autocarro Asia

(Di lunedì 22 aprile 2024) In un incidente nel cuore della notte ha perso la vita una giovane. La tragedia è avvenutaL.H. era in, attorno alle 02:15 della scorsa notte,da unimpiegato nella raccolta dei rifiuti solidi urbani. L.H., nata nel 1997 e in Italia per motivi di studio, è stata trasportata d’urgenza presso l’Ospedale Vecchio Pellegrini, presentando subito condizioni critiche. Nonostante le cure, laè purtroppo deceduta alle 10 e 35 di questa mattina, dopo essere stata trasferita all’Ospedale del Mare. I primi ad intervenire gli agenti della Polizia Locale didell’Unità Operativa Chiaia, in Piazza Cavour, all’altezza dell’Istituto Casanova, dove si è verificato l’incidente ...

Una Studentessa di 15 anni è morta in una scuola di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli , dopo aver avvertito un malore in classe

