Napoli - morta ricercatrice di 27 anni | investita da camion Asìa mentre era in bici

Dramma in piazza Cavour a Napoli . Una ragazza di appena 27 anni, che era in bici , è stata investita dal camion della raccolta rifiuti dell’Asìa . Dopo l’incidente, avvenuto questa notte, è deceduta ...

Incidente stradale in piazza Cavour alle 2,15. La ragazza è morta all'Ospedale del Mare questa mattina.Continua a leggere

Michele Criscitiello non usa giri di parole per criticare il Napoli: “Squadra spremuta e morta dopo lo Scudetto. Aprire un ciclo lì è impossibile”. Il giornalista Michele Criscitiello non ha ...