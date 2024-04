Napoli - l’ex fisioterapista | Giocatori si sono arres - Mazzarri li aveva risvegliati

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 22 aprile 2024)del, Giovanni D’Avino, attacca senza mezzi termini i calciatori azzurri accusandoli di essersi “i” e di aver mancato di continuità dopo lo scudetto. Non si placa la bufera di critiche e polemiche attorno al disastroso rendimento delin questa stagione. A puntare il dito contro l’atteggiamento deiè ora Giovanni D’Avino, exdel club azzurro fino allo scorso anno. “I calciatori aspettavano solo la fine” Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, D’Avino non ha usato giri di parole: “Idelè come se aspettassero la fine del campionato per respirare, per liberarsi. Non mi aspettavo questa resa, è la continuità che è venuta a mancare”. Accuse pesantissime di una ...