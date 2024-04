Napoli - è crisi nera | De Laurentiis studia la rivoluzione

Dallo scudetto al tracollo : cosa c'è dietro alla crisi (senza fine) del Napoli In casa Napoli è iniziata la resa dei conti. Dai cambi in panchina, alle scelte della società agli errori di mercato. Di chi sono le colpe di questa stagione fallimentare?

Napoli sempre più in crisi - Biagio Izzo : “Preferisco non commentare” E’ un Napoli sempre più in crisi e lontano dal quarto posto. Biagio Izzo in esclusiva ai nostri microfoni esprime tutta la sua delusione per gli ultimi risultati. E’ una stagione da incubo per il ...

Attenti a definirla stagione sfortunata - in crisi è il modello imprenditoriale del Napoli Attenti a definirla stagione sfortunata, in crisi è il modello imprenditoriale del Napoli Non è una stagione sfortunata questa. Non sarà sfortuna nemmeno il disastro che potrebbe esserci la prossima ...

Crisi Napoli - delusione enorme per ADL : Sky svela cos’ha fatto all’intervallo Ennesima pagina amara della stagione del Napoli: il presidente Aurelio De Laurentiis non ha nascosto il suo disappunto A Empoli solamente l’ennesima triste, o meglio indegna, pagina di un campionato ...

Napoli - Chiarugi : “Una crisi mentale prima che tecnica”. Ha parlato anche del Napoli l’ex calciatore Luciano Chiarugi (giocò anche con il ‘Ciuccio’) a 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’. ...