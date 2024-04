Napoli - crollo e contestazione a Empoli | tutti i numeri della crisi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024), 22 aprile 2024 – Si scrive Castellani ma si legge trappola per il, che a maggior ragione in una stagione tutt'altro che fortunata e positiva inciampa contro l', al quinto successo in un lustro contro un avversario che stavolta ha ben altri problemi da risolvere che quelli causati da una 'semplice' questione di cabala o trend. In realtà, anche un presidente interventista come Aurelio De Laurentiis stavolta, dopo che neanche il terzo ribaltone in panchinastagione ha portato i suoi frutti, si trova insolitamente spalle al muro, dovendo a sua volta adeguarsi alle correnti avverse che rischiano di trascinare passivamente gli azzurri da qui a fine campionato. Subito dopo il pesante k.o. in terra toscana, brutto più nella prestazione che nel risultato, il patron aveva provato a performare ...