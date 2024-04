Napoli - al cinema gli studenti applaudono i camorristi che uccidono Siani Il fratello | Non si faccia finta di null - vanno aiutati a capire

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) “Di fronte a quell’applauso alla scena del film dove i sicariGiancarlo non possiamo fardia. Nei prossimi giorni andrò in quelle classi a portare dei libri su mioperché quei giovani”. A parlare è Paolo, ildel giornalista ammazzato dalla camorra a 26 anni il 23 settembre 1985. L’applauso di cui parla è quello che un gruppo di ragazzi della scuola media “Amedeo Maiuri” ha fatto nei giorni scorsi alPlaza al Vomero, quartiere di, durante la visione del film “Fortapàsc”. Quella che doveva essere una mattinata di educazione alla legalità e di memoria, si è trasformata in un caso nazionale tanto che in queste ore è ...