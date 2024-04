Muretti a secco Più di mille richieste online

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 aprile 2024) Un boom di prenotazioni in poche ore dall’apertura delleon-line. Sono già oltrele domande per ottenere i finanziamenti del bando dedicato ai, misura 4.4 del Psr, il programma di sviluppo rurale promosso da Regione Liguria e sostenuto dall’ente con un finanziamento da 9.4 milioni. Le domande già ricevute dopo poche ore dall’apertura sono state infatti ben 1242 e ci sarà tempo fino a domani per presentarle. "Una misura fondamentale dal punto di vista agro, climatico, ambientale – ha spiegato il vice presidente della Regione Liguria con delega all’agricoltura Alessandro Piana – sia per la salvaguardia del territorio sia delle coltivazioni eroiche che connotano la Liguria". Grazie allo snellimento dell’iter burocratico e al lavoro svolto dagli uffici inoltre sono già state istruite 662 ...