Multe da Autovelox Non Omologati | Possibili Annullamenti e Rischi per le Finanze Pubbliche

(Di lunedì 22 aprile 2024) Treviso - Una sentenza della Cassazione potrebbe mettere ao leper eccesso di velocità rilevate danonsulle strade italiane, simili a quelli utilizzati dal Comune di Treviso sulla "Tangenziale". La decisione della Corte Suprema è stata presa in seguito all'impugnazione di un avvocato trevigiano multato per aver superato i limiti di velocità. La questione è emersa da un contenzioso tra il giudice di pace e la magistratura ordinaria, evidenziando un vuoto normativo riguardo all'omologazione delle apparecchiature non adeguatamente verificate dal ministero delle Infrastrutture. Questo potrebbe proteggere gli automobilisti in futuro da sanzioni pecuniarie derivanti danon conformi alle normative. Le sanzioni per violazioni al codice della strada, che includono il ...

