Mourinho provoca Pogba | le sue parole fanno il giro del web

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 22 aprile 2024)torna a parlare in un’intervista esclusiva. Tra i tanti temi affrontati, lascia un pensiero anche su. Di seguito sono riportate le sueLa Roma, con l’addio di Josee l’arrivo di Daniele De Rossi, è cambiata in senso positivo. Lotta per il posto in Champions League per il prossimo anno stando attualmente al quinto posto in classifica ed è arrivata in semifinale di Europa League battendo sia all’andata che al ritorno il Milan di Stefano Pioli. Nel frattempo, l’ex mister dei giallorossi Josènon passa inosservato. Infatti, ogni intervista che lascia diventa sempre tema principale di discussione sui social. Ledi Josesu PaulL’allenatore portoghese, di recente, ha rilasciato un’altra intervista ...