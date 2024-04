Mourinho | Ho ancora una lunga carriera davanti In ultimi due anni io unico ad aver giocato due finali europee

(Di lunedì 22 aprile 2024) “Non è che ho 61e voglio fermarmi a 65, assolutamente no: houna. Sono l’allenatore addueneglidue. Se vai dal 90% degli allenatori e chiedi loro se vogliano giocare duedi fila, la maggior parte di loro ti dirà sì”. Lo ha detto José, reduce dall’esonero che ha chiuso la sua esperienza a Roma, in unaintervista al Telegraph: “Quello che sogno è poter fare solo l’allenatore, quello che lavora con la squadra, che si concentra sul far crescere iri, sul preparare le partite. Non è che ...

