Mourinho | Alla Roma nessuno sognava una finale europea eppure lo abbiamo fatto davvero

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 aprile 2024) L’ex allenatore della, Josè, in una lunga intervista al Telegraph, ha ripercorso gran parte della carriera soffermandosi anche sul futuro: “Ciò che potrebbefare la differenza è la voglia del club di avermi. Quanto il club ha bisogno di una persona e di un allenatore come me. E quanta emozione, quanta empatia, mi suscita quel club. L’unica cosa che voglio è che i traguardi e gli obiettivi siano stabiliti per tempo”. Dopodiché spiega meglio di ciò che servirebbe per convincerlo ad accettare l’incarico da un club, citando la: “Non posso andare in un club dove, solo per la mia storia, l’obiettivo è vincere il titolo. No. Pensi che se fossi in un grande club della Premier League e fossimo sesti, settimi, ottavi in classifica, avrei ancora un lavoro? Quello che sto dicendo è che le persone ...