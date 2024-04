Mou Mia carriera ancora lunga - futuro dove obiettivi chiari

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 22 aprile 2024) "Datemi un clubposso fare quello in cui sono davvero bravo, l'allenatore" LONDRA (INGHILTERRA) - "Non è che ho 61 anni e voglio fermarmi a 65, assolutamente no: hounadavanti". L'esonero alla Roma non ha intaccato la voglia di Josè Mourinho, pronto a rimettersi in gioco.