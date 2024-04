MotoGp - la crisi della Honda Mir | Appena spingo cado E Puig ammette | Siamo Confusi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Roma, 22 aprile 2024 – Si avvicina il Gran premio di Spagna, in programma domenica 28, e lavive un periodo disempre più grave. L’ala dorata è ultima nella classifica costruttori e in fondo anche in quella dei team, mentre a Austin, dove vinse un anno fa con Alex Rins, è arrivata ultima con Luca Marini addirittura a 33” dal vincitore Maverick Vinales. Pure Alex Marquez, che era caduto, è riuscito a risalire in sella e a sopravanzare il fratello di Valentino Rossi, che ha portato al traguardo l’unicarimasta in gara, con Mir, Nakagami e Zarco finiti fuori.tecnica evidente, perché nemmeno i piloti sembrano in grado di capire cosa non va e appare il classico caso in cui la teoria non è supportata dalla pratica: probabilmente Marc Marquez ha preso la decisione giusta ad andarsene. Mir: “Speriamo ...