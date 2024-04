MotoGP - Jerez de la Frontera sarà nuovamente la panacea dei mali di Francesco Bagnaia?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 aprile 2024) I connotati del principio di 2024 disono identici a quelli dell’inizio di 2023. Una convincente vittoria nel round d’apertura, seguita da due gare deludenti. Ci sono però un paio di differenze relative agli inizi delle due stagioni in questione. La prima è rappresentata dal fatto che lo scorso anno, a Termas de Rio Hondo e Austin, Pecco cadde quando si stava giocando il podio o la vittoria. Nelle settimane correnti, Portogallo e Stati Uniti hanno visto il piemontese anche in (leggero) affanno sul piano prestazionale. In seconda istanza, l’anno passato non si intravedeva un credibile antagonista del piemontese nella rincorsa al titolo. La stella di Jorge Martin doveva ancora sorgere. Viceversa, oggi, proprio il madrileno è un minaccioso rivale (se non il favorito) per la conquista dell’Iride. Per certi versi, l’inizio di 2024 di ...