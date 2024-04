Motociclista schiacciato da un albero a Bergamo | due indagati per la morte di Ferruccio Carminati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 22 aprile 2024)- Due le persone indagate per ladelPaolo, 53 anni, di Osio Sotto, ucciso mercoledì da un pioppo caduto in strada, in via per Stezzano, a. Si tratta di due referenti del Crea, Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali, nella cui proprietà rientrava proprio l’finito sotto la lente della procura. Sono accusati di omicidio colposo. Il pm Paolo Mandurino, titolare del fascicolo, sta cercando di far luce sulla loro posizione, in particolare su eventuali omissioni o negligenze relative alla manutenzione degli alberi a tutela dell’incolumità pubblica. L’iscrizione nel registro degliè stata compiuta anche a tutela dei due. Il sostituto ha disposto due accertamenti: ...