Pubblicato il 20 Aprile, 2024 Lo scorso marzo un uomo di 23 anni, O.B., fu aggredito per strada dal coetaneo Pietro Costanzia di Costigliole, conte discendente di una nobile famiglia piemontese ...

Mostra i genitali a 4 ragazze, poi gli dà i suoi boxer con il numero di telefono: “Volete fare conoscenza” - Sulle spiagge del lago Maggiore un uomo ha Mostrato i suoi genitali a quattro turiste tedesche. Il trentenne della provincia di Varese è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico.fanpage

Giornata Salute Donne. Pro Vita Famiglia: Consultori e presidi medici informino donne su rischi psico-fisici dell’aborto - 22 aprile 2024. “Nella Giornata Nazionale della Salute della Donna vogliamo ricordare il diritto delle donne di essere informate di tutti i rischi associati all’aborto volontario e il dovere dei consu ...adnkronos

