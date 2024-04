Morta Eva Evans - l’influencer della Grande Mela aveva 29 anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Roma, 22 aprile 2024 – Addio a Eva29. Conosciuta per i suoi video alla scoperta di New York City e per la serie su Prime Video ‘Club Rat’ di cui era protagonista e raccontava la storia di una ragazza-influencer nella città che non dorme mai. L’annunciomorte improvvisa è stato dato dalla sorella di. “La nostra famiglia ha ricevuto la notizia che la nostra dolce, favolosa, creativa, gentile e ilare Eva, la mia bellissima sorella, è”, ha scritto in un post Instagram, Lila Joy. “Dopo 24 ore mi trovo ancora in un ciclo costante di rifiuto e accettazione, quindi so quanto sarà difficile elaborare questa notizia – prosegue il messaggio ...