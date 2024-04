Morta all’improvviso Eva Evans - l’influencer newyorkese aveva 29 anni

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 22 aprile 2024) ÈEva, influencerdi 29: a darne l’annuncio la sorella Lila Joy, che in un lungo post Instagram ha condiviso con i follower la triste notizia. “Per favore, condividete questo post cosicché raggiunga chiunque debba saperlo”, ha esordito. “Ieri la mia famiglia ha ricevuto la notizia che la nostra dolce, favolosa, creativa, premurosa e divertente Eva, la mia bellissima sorella, è. Dopo 24 ore, mi ritrovo ancora in un ciclo continuo di incredulità e accettazione, e so quanto sarà difficile da elaborare questa notizia”, ha poi continuato. A corredo del post, una foto di Evamentre sorride. “Martedì prossimo, 23 aprile 2024, terremo una commemorazione per Eva in serata a Lower Manhattan”, ha poi aggiunto. “Vorrei tanto che Eva fosse qui ora per ...