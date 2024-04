Morbillo - boom di infezioni in Europa | casi aumentati di 60 volte nel 2023 L’Oms | Quasi 2 milioni di bambini non vaccinati in tre anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Milano, 22 aprile 2024 – “Negli ultimi tre, più di 1,8dinella regione europea dell'Oms non hanno potuto vaccinarsi contro il. La conseguenza di ciò è un aumento di 60del numero didinelrispetto al 2022”. È quanto si legge in una dichiarazione congiunta della Commissione Europea, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'Unicef in ocone della European Immunization Week 2024. A little boy is vaccinated against measles at a pediatrician's practice in Munich, Germany, 27 May 2019. ANSA/LUKAS BARTH-TUTTAS Bassetti: “L’epidemia diè partita. Il peggio arriverà in estate” “La nostra determinazione a garantire i benefici della vaccinazione a ...