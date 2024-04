Manuel morto a 23 anni, colpito al petto da un tubo mentre lavorava: due indagati per omicidio colposo - Omicidio colposo è l'ipotesi di reato. Manuel Cavanna, 23 anni, lavorava per un'azienda che produce strutture in metallo e box per cavalli nel comune ...fanpage

Montepulciano, morte di Manuel Cavanna: due indagati per omicidio colposo - A seguito degli accertamenti della polizia giudiziaria "sono emersi elementi di reità a carico di due soggetti presenti" sul luogo dell'infortunio che ha provocato il decesso del giovane ...firenzepost

morte SUL LAVORO A Montepulciano, DUE INDAGATI - Il procuratore della Repubblica Andrea Boni ha comunicato che due persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte sul lavoro del giovane Manuel Cavanna. Questo segue il riscontro ...oksiena