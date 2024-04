Montaruli | Il pluralismo in Rai non è insultare la destra e ignorare le notizie sgradite al Pd

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 22 aprile 2024) La vicepresidente della commissione di Vigilanza Augustanon ci sta a far passare il messaggio della Rai come TeleMeloni e del “martire” Scurati. “Noi di Fratelli d’Italia siamo stati i primi a chiedere che i vertici Rai siano convocati dalla Vigilanza per chiarire sull’accaduto – premette in un’intervista al Messaggero – e se corrispondeva al vero che allo scrittore era stato offerto un compenso abnorme per leggere un minuto di monologo, prima ancora che l’azienda fornisse una spiegazione”. “Io mi ritrovo nelle parole di Meloni – prosegue la parlamentare di FdI – chi viene dalla nostra tradizione politica ha vissuto sulla propria pelle l’ostracizzazione per le proprie idee. Anche per questo rifiutiamo ogni tipo di censura. La domanda che dobbiamo porci è: posto che la libertà di parola va garantita a chiunque, un monologo contro il presidente del Consiglio ...