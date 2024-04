Mondiali calcio 2030 - il Marocco vuole ospitare la partita inaugurale

Rubiales non è stato arrestato in quanto risiede nella Repubblica Dominicana. ROMA - Secondo i media iberici, i Mondiali di calcio del 2030, che la Spagna dovrebbe ospitare assieme al Marocco e al Portogallo sono a rischio . Ciò a seguito dell'operazione di polizia effettuata ieri con diverse perquis (ilgiornaleditalia)

La capacità di unire. Sarà “YallaVamos” lo slogan che caratterizzerà i Mondiali di Calcio che si terranno in Spagna , Portogallo e Marocco nel 2030 . Un motto che si pone un obiettivo molto preciso, frutto della candidatura congiunta che lega Paesi di due continenti diversi, ovvero dar vita a un torneo “per il Calcio , per il mondo, per il domani”. È questo il filo conduttore che accompagna la rassegna iridata, presentata oggi nella sede della ... (oasport)

nella settimana che porta alla doppia amichevole contro l’Ucraina, la nazionale italiana femminile di Calcio a 5 è pronta a far vedere di essere sempre di più una delle squadre di riferimento di questa disciplina a livello continentale e non solo. Lunedì 18 e martedì 19 marzo, con Calcio d’inizio prima alle 20 e poi alle 19 a Taranto, le azzurre non vedono l’ora di mettere in mostra quel gioco e quell’identità che le ha portate ad aggiudicarsi, ... (oasport)