Modena - freddo tardivo | fino al 28 aprile riscaldamenti accesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 aprile 2024), 222024 - Le temperature in Emilia-Romagna sono di gran lunga al di sotto della media stagionale. Vista anche la neve caduta ??????, così come le altre città della Regione, non si fa trovare impreparata e proprio per questo motivo si appresta a prolungare la possibilità di utilizzare gli impianti di riscaldamentoa domenica 28, nonostante il periodo di accensione sia terminato il 15. L'ordinanza comunale in questione impone che l'accensione nelle abitazioni e in tutte le categorie di edifici sia autorizzata "solo per un massimo di sei ore al giorno, limitando l'accensione alle ore più fredde, e senza superare i 19 gradi di temperatura". I sindaci, stando al Dpr 74 del 2013, hanno la facoltà di ampliare o ridurre il periodo di accensione degli ...